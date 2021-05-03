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"التموين" تستأنف اليوم استلام القمح المحلى من المزارعين

الإثنين، 03 مايو 2021 07:00 ص
"التموين" تستأنف اليوم استلام القمح المحلى من المزارعين القمح
كتب مدحت وهبة

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تستأنف وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين العمل بكافة مواقع استلام القمح المحلى حيث ستم توريد القمح من المزارعين بشكل منظم منعا للتكدس امام مواقع الاستلام.
 
وأوضح وزير التموين، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد القماح المحلية، لافتا إلى أن جميع المواقع التى تستلم الأقماح المحلية، والتى يصل عددها إلى 450 موقعا تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.
 
وأشار الوزير إلى أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وخلال التوجيه الوزارى الصادر بتاريخ 26/4/2021.
 
كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إيقاف العمل بكافة مواقع استلام القمح المحلى امس الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط.

التموين

استلام القمح المحلى من المزارعين

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