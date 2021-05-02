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التموين تقرر إيقاف استلام توريد القمح المحلى اليوم بمناسبة أعياد الأقباط

الأحد، 02 مايو 2021 04:00 ص
التموين تقرر إيقاف استلام توريد القمح المحلى اليوم بمناسبة أعياد الأقباط قمح محلى
كتب مدحت وهبة

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قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إيقاف العمل بكافة مواقع استلام القمح المحلى اليوم الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط.

وأوضح وزير التموين، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد القماح المحلية، لافتا إلى أن جميع المواقع التى تستلم الأقماح المحلية، والتى يصل عددها إلى 450 موقعا تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.

وأشار الوزير إلى أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وخلال التوجيه الوزارى الصادر بتاريخ 26/4/2021.

 


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