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البابا تواضروس يلتقى أحبار الكنيسة فى دير السريان بوادى النطرون

الإثنين، 03 مايو 2021 11:27 ص
البابا تواضروس يلتقى أحبار الكنيسة فى دير السريان بوادى النطرون البابا تواضروس على مائدة الإفطار
كتب: محمد الأحمدى

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استضاف دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون صباح اليوم مائدة الإفطار التي جمعت قداسة البابا تواضروس الثاني بعددٍ من الآباء المطارنة والأساقفة، عقب انتهاء القداس الإلهى الذى تم فيه إضافة خميرة الميرون لزيتي الميرون والغاليلاون الجديدين.

 
وألقى قداسة البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء الذي يعد تقليدًا سنويًّا لقداسته وأعضاء المجمع المقدس.

وقد ترأس صباح اليوم البابا تواضروس الثانى صلوات قداس شم النسيم ووضع خميرة الميرون من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. 


البابا تواضروس

الكنيسه الارثوذكسيه

عيد شم النسيم

عيد القيامه

قداس عيد شم النسيم

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