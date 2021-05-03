إيطاليا تعيد بناء المدرج الرومانى "الكولوسيوم" فى روما وفتحه للزوار 2023

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إن إيطاليا وافقت على مشروع لإعادة بناء ساحة المدرج الرومانى"الكولوسيوم"، المكان الذى قاتل فيه المصارعون والذى سيكون متاحا للزوار اعتبارا من 2023، حسبما أكدت وزارة الثقافة الإيطالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة هندسية فى ميلانو فازت بالمناقصة التى تم طرحها نهاية عام 2020، وسيستخدم المشروع شرائح خشبية متحركة والاستفادة من التهوية الطبيعية للممرات تحت الأرض، والتي كانت تضم في وقت ألعاب السيرك.

وقال وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني، "هذه خطوة جديدة نحو إعادة بناء الساحة، وهو مشروع طموح يساعد في الحفاظ على الهياكل الأثرية من خلال استعادة الصورة الأصلية للكولوسيوم وآلته ذات المناظر الخلابة المعقدة".

وأكد وزير الثقافة، "الهدف هو أن يتمكن الزوار من الاستمتاع بالنصب الرمزي من وسط الساحة ، كما كان يمكن القيام به حتى نهاية القرن التاسع عشر"،وفى 29 يوليو، يريد الوزير دعوة وزراء قمة مجموعة العشرية المخصصة للثقافة إلى الكولوسيوم.

ويمكن أيضًا إقامة أنشطة ثقافية كبيرة على الرغم من أن السلطات لا تريد تحويل المكان إلى صالة عرض.

ووفقًا لاتجاه منتزه الكولوسيوم الأثري، سيكون الموقع الذي تبلغ مساحته 3000 مترًا مربعًا متاحًا فقط للزوار اعتبارًا من عام 2023.

قبل جائحة الفيروس التاجي ، كان 25000 سائح يزورون كل يوم المدرج على شكل قطع ناقص ، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، ستكون أعمال إعادة بناء الساحة موضوع مناقصة أوروبية بمبلغ 15 مليون يورو.

أوضح المهندسون أن المشروع الذي تم اختياره ، والذي تم الكشف عنه أمس الأحد ، سيكون عبارة عن هيكل خفيف الوزن يمكن تفكيكه بالكامل وسيتم تغطيته بخشب أكويا شديد المقاومة، وسيتم تجهيز الألواح بنظام دوران يسمح بالإضاءة الطبيعية والتهوية للممرات تحت الأرض.