أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 3-5-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر "ين يابانى" 1 ريال سعودى يسجل 29.24 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.14 ين ياباني.

فى حين استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الرسمية.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.51 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.24 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.14 ين ياباني

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.26 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 214.26 ريال بما يعادل 57.13$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 196.41 ريال بما يعادل 52.37$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 187.48 ريال بما يعادل 49.99$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 160.70 ريال بما يعادل 42.85$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 124.99 ريال بما يعادل 33.33$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 107.13 ريال بما يعادل 28.57$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,664 ريال بما يعادل 1,777$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,500 ريال بما يعادل 399.93$

سعر كيلو الذهب

بنحو 214,262 ريال بما يعادل 57,132$