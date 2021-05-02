كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 2-5-2021، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الرسمية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 18.75 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cibسجل 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى



4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى



4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية



4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر



4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى



4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.