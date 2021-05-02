أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد 2-5-2021

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 2-5-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.51 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، مقابل 4.54 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو يسجل 4.51 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.14 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 213.47 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​ سعر الذهب عيار 24



بنحو 213.47 ريال بما يعادل 56.92$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 195.68 ريال بما يعادل 52.17$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 186.79 ريال بما يعادل 49.80$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 160.10 ريال بما يعادل 42.69$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 124.52 ريال بما يعادل 33.20$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 106.73 ريال بما يعادل 28.46$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6.639 ريال بما يعادل 1,770$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1.494 ريال بما يعادل 398.42$

سعر كيلو الذهب



بنحو 213.466 ريال بما يعادل 56,916$