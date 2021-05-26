اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 مايو 2021 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة 227 مليون جنيه

محافظ الإسكندرية: نسبة إنجاز أعمال تطوير ميدان محطة مصر بلغت 55%.. صور

الأربعاء، 26 مايو 2021 03:20 م
محافظ الإسكندرية: نسبة إنجاز أعمال تطوير ميدان محطة مصر بلغت 55%.. صور محافظ الاسكندرية يتابع مخطط تطوير ميدان محطة مصر
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، أعمال إنشاء السوق الحضارى الجديد بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، وكذلك نسب ومعدلات الإنجاز بالمشروع والذى يبلغ تكلفته 227 مليون جنية، ويتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فى إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجى العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية ، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات، وجميع الأجهزة المعنية

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء السوق الحضارى المكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية ، مؤكدا أنه يتم إنشاء السوق على أحدث طراز عالمى يضاهى السوق الأوربية، وأوضح أنه تم إنشاء باكيات بالسوق أكثر من المطلوب لتغطية جميع الباعة الجائلين، لافتا أنه تم الحصر بشكل دقيق وكامل لجميع الباعة الجائلين المتواجدين بالميدان

وحذر المحافظ أنه عقب الإنتهاء من السوق الحضارى وتسكين الباعة الجائلين به، لن يسمح نهائياً بتواجد لأى من الباعة الجائلين بالميدان وسيتم التعامل بحزم مع ذلك

وأكد المحافظ على أن وضع الباعة الجائلين الذين يحتلون جزء من ساحة محطة مصر الآن هو وضع استثنائى لحين إنشاء السوق الحضارى الجديد

وأشار المحافظ إلى أنه يتم المتابعة اليومية لنسب الأعمال وسرعة الإنجاز بالمشروع، وأوضح أن نسبة الإنجاز فى المشروع تسير أعلى من المعدل المطلوب ، حيث بلغت نسب الإنجاز حتى الآن أكثر من 55% ونسير أفضل من المعدل الزمنى المحدد والمتبقى منه 255 يوما 

والجدير بالذكر أن نهاية يناير الماضى تم إطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع

ويضم المشروع إنشاء سوق حضارى متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية ، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعى المبانى التراثية المطلة على الميدان.

العمل بتطوير ميدان محطة مصر بالاسكندرية
العمل بتطوير ميدان محطة مصر بالاسكندرية
 
جولة محافظ الإسكندرية بميدان محطة مصر
جولة محافظ الإسكندرية بميدان محطة مصر
 
محافظ الاسكندرية يتابع مخطط تطوير محطة مصر
محافظ الاسكندرية يتابع مخطط تطوير ميدان محطة مصر
 
مخطط ميدان محطة مصر
مخطط ميدان محطة مصر
 
ميدان محطة مصر
ميدان محطة مصر

الاسكندرية

ميدان محطة مصر

ميادين الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

تطوير ميدان محطة مصر

القضاء على الاسواق العشوائية

باكيات للباعة الجائلين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسكندرية: إنجاز 75% من أعمال تطوير عزبة محسن في حى المنتزه

الإثنين، 24 مايو 2021 09:03 م

محافظ الإسكندرية: استضافة متدربى البرنامج الرئاسى للتدريب بالأحياء لمدة شهرين

الأحد، 23 مايو 2021 08:58 م

محافظ الإسكندرية: شاطئ مجانى و7 بأسعار رمزية ضمن 66 جرى فتحها اليوم

السبت، 22 مايو 2021 11:42 م

محافظ الإسكندرية يتفقد الشواطئ فى أول يوم تشغيل بعد توقف 13 شهرا.. لايف وصور

السبت، 22 مايو 2021 04:54 م

محافظ الإسكندرية ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان مقر الهيئة الجديد.. صور

السبت، 22 مايو 2021 03:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة