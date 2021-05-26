محافظ الإسكندرية: نسبة إنجاز أعمال تطوير ميدان محطة مصر بلغت 55%.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، أعمال إنشاء السوق الحضارى الجديد بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، وكذلك نسب ومعدلات الإنجاز بالمشروع والذى يبلغ تكلفته 227 مليون جنية، ويتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فى إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجى العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية ، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات، وجميع الأجهزة المعنية.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء السوق الحضارى المكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية ، مؤكدا أنه يتم إنشاء السوق على أحدث طراز عالمى يضاهى السوق الأوربية، وأوضح أنه تم إنشاء باكيات بالسوق أكثر من المطلوب لتغطية جميع الباعة الجائلين، لافتا أنه تم الحصر بشكل دقيق وكامل لجميع الباعة الجائلين المتواجدين بالميدان.

وحذر المحافظ أنه عقب الإنتهاء من السوق الحضارى وتسكين الباعة الجائلين به، لن يسمح نهائياً بتواجد لأى من الباعة الجائلين بالميدان وسيتم التعامل بحزم مع ذلك.

وأكد المحافظ على أن وضع الباعة الجائلين الذين يحتلون جزء من ساحة محطة مصر الآن هو وضع استثنائى لحين إنشاء السوق الحضارى الجديد.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم المتابعة اليومية لنسب الأعمال وسرعة الإنجاز بالمشروع، وأوضح أن نسبة الإنجاز فى المشروع تسير أعلى من المعدل المطلوب ، حيث بلغت نسب الإنجاز حتى الآن أكثر من 55% ونسير أفضل من المعدل الزمنى المحدد والمتبقى منه 255 يوما

والجدير بالذكر أن نهاية يناير الماضى تم إطلاق إشارة البدء لتنفيذ مشروع ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع.

ويضم المشروع إنشاء سوق حضارى متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية ، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعى المبانى التراثية المطلة على الميدان.



العمل بتطوير ميدان محطة مصر بالاسكندرية



جولة محافظ الإسكندرية بميدان محطة مصر



محافظ الاسكندرية يتابع مخطط تطوير ميدان محطة مصر



مخطط ميدان محطة مصر