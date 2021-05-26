اليوم السابع
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فسحة مجانا.. ممشى طريق المطار بالغردقة قبلة العائلات والسياح.. فيديو وصور

الأربعاء، 26 مايو 2021 02:28 م
فسحة مجانا.. ممشى طريق المطار بالغردقة قبلة العائلات والسياح.. فيديو وصور الممشى السياحى بطريق المطار
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من ممشى طريق المطار بمدينة الغردقة، والذى يعد من أهم مناطق التنزه بمدينة الغردقة للسياحة والعائلات وخاصة قاطنى المناطق القريبة منه، مثل منطقة مبارك 8 ، وكذلك مناطق مختلفة من مناطق السقالة.

ويعد ممشى طريق المطار أو كما يسمى ممشى "خلف فرق الأمن" من ضمن 5 مناطق متنزهات تم إنشاءها فى عهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأسبق، من بينها ممشى النصر ممشى الشيرتون ممشى المطار وممشى شيري.

ويضم ممشى طريق المطار مقاعد خشبية للجلوس عليها ، وكذلك تم زراعة مساحات خضراء وأشجار كبيرة بأنواع مختلفة ، ويستقبل الممشى الأهالى والمواطنين فى الساعات المسائية نظرا لارتفاع درجات الحرارة فى أوقات النهار.

اشجار-ومقاعد-خشبية-للمواطنين-بالممشي
اشجار-ومقاعد-خشبية-للمواطنين-بالممشي

 

جانب-من-ممشي-المطار
جانب-من-ممشي-المطار

 

ممشي-المطار
ممشي-المطار

 

ممشي-المطار-بالغردقة
ممشي-المطار-بالغردقة

 

ممشي-طريق-المطار-بالغردقة
ممشي-طريق-المطار-بالغردقة

 


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ممشى طريق المطار بالغردقة

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