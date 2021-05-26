القبض على شخصين سرقا سيارة من سيدة تحت تهديد السلاح بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

ألقت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سكر، القبض على تشكيل عصابى مكون من شخصين ارتكب واقعة سرقة بالإكراه لسيارة ملاكى قبل عدة أيام.

ونجحت مأمورية مكبرة لضباط البحث الجنائى فى ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وإعادة السيارة المسروقة مرة أخرى فى وقت قصير.

وكان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطاراً من المقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، يفيد إبلاغ سيدة بسرقة سيارتها من شارع شبين الكوم أمام أحد مطاعم المشويات، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد حبيب، رئيس مباحث المديرية لكشف ملابسات الواقعة، وبفحص الضباط للواقعة تبين أن المتهم ارتكب الواقعة مستخدمًا "مسدس صوت" لإرهاب السيدة قائدة السيارة وابنتها واجبارههما على النزول من السيارة والفرار بها.

وقالت المصادر إن المتهمين شخصين مقيمان بمركز التل الكبير ولهما معلومات جنائية، مشيرة إلى أنه جارى مناقشة المتهمين لمعرفة كيفية ارتكابهما للواقعة وتحرير المحاضر اللازمة وعرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وقالت السيدة "مني.م " فى الثلاثينيات من العمر، صاحبة السيارة خلال التحقيقات، إنها كانت تنتظر ابنتها أثناء خروجها من أحد مراكز الدروس الخصوصية وتفاجأت بشاب يدخل إلى سيارتها من الباب الخلفى ويشهر سلاح نارى وطلب منى التحرك بسرعة، إلا أنها تركت السيارة من الخوف ، ونجح فريق البحث الجنائى من ضبط المتهمين خلال 5 أيام فقط بعد تحديد مكان السيارة وخط سيرها وتحركها.

كانت قد تعرضت أم وأبنتها لواقعة غريبة فى شارع شبين الكوم، أحدى أكبر وأهم شوارع الإسماعيلية فى الثامنة ونصف مساءً ، بعد أن قام لص بسرقة سياراتها، رقم "ط ه ص 2916 "، نيسان صنى موديل 2020، مرور الإسماعيلية ولونها "برونزي"، تحت تهديد السلاح، خلال انتظارها أبنتها للخروج من درس خصوصى، وفر هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 2903 لسنة 2021 ثالث الإسماعيلية، وتم تحريز السلاح النارى المستخدم فى الواقعة وتبين لرجال المباحث، أنه مسدس صوت وبه طلقتان.

تفاصيل الواقعة، ترويها " منى محمد أحمد عبد الحميد" ، 38 عامًا، صاحبة محل ملابس، وصاحبة السيارة التى تمت سرقتها، لـ "اليوم السابع"، تقول، "كنت أنتظر نجلتى هاجر عبد الله 14 عامًا، فى الصف الثالث الإعدادى، للخروج من الدرس الخصوصى، فى شارع شبين الكوم، أمام مطعم شهير، فى الثامنة ونصف مساءً، وفى لحظة فتح السنتر لوك الخاص بأبواب السيارة من أجل أن تركب أبنتى بالمقعد الخلفى، لكنها طلبت الانتظار لشراء أيس كريم، والانتظار مع صديقتها لعدة دقائق لحين وصول والد صديقتها، وفى تلك اللحظة سبقها أحد الأشخاص مرتديًا كمامة وركب السيارة وجلس فى المقعد الخلفي، وسارعت نجلتى الأخرى "سامية عبد الله"، 9 سنوات فى الصف الرابع الأبتدائى التى كانت تجلس بجوارى فى المقعد الأمامى من النزول من السيارة من شدة الخوف، والهلع لحيازته مسدس وتهديده لى بعد أن طلب منى الإقلاع فورًا.

وتضيف الأم، "سارعت بالنزول وقفزت قبلى نجلتى الصغرى التى كانت تجلس بجانبى فى المقعد الأمامى للسيارة، ثم حاولت أبعاده عن السيارة، لكنه قاومنى، وعندما مسكت منه السلاح النارى الذى كان بحوزته، تركه لى وفر هاربًا بالسيارة ، فشاهد الموقف إثنين من عمال الدليفري ، فعلى الفور تمت ملاحقته من قبلهم، واستمرت المطاردة بينهم فى عدة شواع حتى أن استطاع الهروب والاختفاء .

عقب الواقعة توجهت الأم الضحية وأبنتها إلى قسم ثالث بمدينة الإسماعيلية ، وتم تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 2903 لسنة 2021 ثالث الإسماعيلية، وتم تحريز السلاح النارى المستخدم فى الواقعة وتبين لرجال المباحث، أنه مسدس صوت وبه طلقتان، وتم استدعائها للتحقيق فى نيابة ثانٍ وثالث الإسماعيلية ، وتم سماع أقوالها وجارى التحقيق فى الواقعة، بعد تحرير أوصاف وبيانات السيارة المسروقة ورقمها "ط ه ص 2916"، نيسان صنى موديل 2020، مرور الإسماعيلية ولونها "برونزي"، وفقدت الأم حقيبتها فى السيارة وبها جميع أوراق السيارة ومفتاح المنزل ورخصة السيارة .

وقام رجال مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية بقيادة المقدم محمد سكر، من تفريغ كاميرا المراقبة فى المحال التجارية التى شهدت الواقعة، وتبين صحة البلاغ، كما كشف شهود عيان، وعدة كاميرات مراقبة فى شوارع جانبية، قيام عمال الدليفرى بمطاردة السارق، واستمعت نيابة ثانٍ وثالث الإسماعيلية للأم وأبنتها، حول تفاصيل الواقعة، كما استمعت النيابة لأقوال عمال الدليفري، شاهدى الواقعة، بعد أن قاموا بنزع الكمامة من وجه السارق، وتم التعرف على ملامحه.