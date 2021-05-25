بدون ذراعين.. شاهد طالب ثانوية عامة يكتب ويرسم ويستخدم الهاتف والتابلت بأصابع قدميه

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، خلال حواره مع شاب من قرية على منصور، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، يبلغ 18 عامًا، فى الصف الثانى الثانوى، مبتور الذراعين، ويكتب ويرسم ويستخدم الهاتف والتابلت بأصابع قدميه، حتى الآكل والشرب من خلال أصابع قدمه أيضًا.

ويقول إبراهيم على حسين، إنه تعرض لحادث بانفجار محول كهرباء أثناء لعبه بجواره وهو فى الرابعة من عمره، مما تسبب لتعرضه لحرق فى جسم، وذراعه الأثنين، ثم قرر الأطباء المعالجين له، بتر ذراعين الإثنين كاملين، لأسباب طبية، وهو فى سن السابعة من عمرة دخل المدرسة بعد معاناه لرفض مدير المدرسة وقتها قبوله فى المدرسة وأجرى له اختبار ذكاء، حصل فيه على 92%.

أضاف، إبراهيم، أن والده عامل خدمات فى التربية والتعليم ووالدته ربه منزل، ولديه شقيقين عمر 27 عامًا ومحمد 24 عامًا، مشيرًا إلى أن الفضل فى اندماجة فى الحياة، وتعليمه الكتابة وكيفيه عمل كل شيئ بأصابه قدمه هى والدته، التى تقف بجواره منذ الحادث وحتى الآن، ولا تمل ولا تكل من خدمته، مشيرًا إلى أنه يستطيع أن يعمل كل شيء بنفسه، إلا دخول الحمام، لازم شقيقه فى المنزل هو من يساعده على ذلك، بينما فى المدرسة يوجد صديق له، هو من يساعده على ذلك.

وتمنى إبراهيم، أن يجد من يوفر له ذراع صناعى ذو إحساس، وهو متوفر فى الخارج وهى مزودة بأجهزة استشعار تتيح للمستخدمين تحريكها بمجرد التفكير في القيام بحركة ما، من خلال أن المخ يصدر إشارات موجية تحرك العضلات من أجهزة الاستشعار التي يتم ترجمتها إلى حركة في الذراع، حسب النصائح التى تلقاها من أصدقائه.

وأكد إبراهيم، أنه يطمح فى دخول كلية حقوق، من خلال تفوقه فى الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه يستخدم التابلت بشكل جيد، كذلك الهاتف المحمول، بالإضافة إلى الكتابة بشكل جيد بأصابع قدمه، مشيرًا إلى أنه أيضًا يستطيع دخول الامتحان، والكتابة والإيجابة على الأسئلة بأصابع قدمه.

طالب ثانوية عامة يكتب ويرسم ويستخدم الهاتف والتابلت بأصابع قدميه

طالب ثانوية عامة والزميل السيد فلاح

طالب ثانوية عامة مبتور الذراعين يكتب اسمه

طالب ثانوية عامة يستخدم الهاتف والتابلت بأصابع قدميه

طالب ثانوية عامة والزميل السيد فلاح

طالب ثانوية عامة يكتب ويرسم بأصابع قدميه

إبراهيم على حسين

إبراهيم على حسين طالب ثانوية عامة

إبراهيم على حسين طالب ثانوية عامة

طالب ثانوية عامة والزميل السيد فلاح

طالب ثانوية عامة يكتب ويرسم بأصابع قدميه