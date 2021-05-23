موقع أمريكي: واشنطن أدركت دور مصر الفعال والوحيد فى وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل

كتب عبد الوهاب الجندى

قال موقع موقع اكسيوس الأمريكي، إن البيت الأبيض أدرك أن مصر هي الوسيط الفعال الوحيد الذي يمكنه إقناع الأطراف بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.

وأضاف الموقع في تقرير عن العدوان الإسرائيلي على غزة، أن مصر إلى تفاهم لوقف إطلاق النار بين الجانبين، واستمر الهدوء بين الطرفين، مما أثبت للبيت الأبيض أن القاهرة قادرة على تقديم التزام بوقف الاشتباكات.

وأكد الموقع الأمريكي، أن المبادرة المصرية أدت إلى قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بالاتصال بنتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، وبعدها إصدار بيان عام يدعم وقف إطلاق النار.