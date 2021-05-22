‏المغرب: نحو 7.5 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد بلغ 7 ملايين و467 ألفا و468 شخصا، مشيرة إلى أن 200 ألف و37 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة- فى بيان، اليوم- أن 69 ألفا و541 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4 ملايين و817 ألفا و830 شخصا.
يذكر أن المغرب تسلم 13 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 8 ملايين جرعة من لقاح (أسترازينكا)، و5 ملايين جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني، كما تسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام (كوفاكس).
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