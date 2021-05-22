اليوم السابع
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نصائح لمصابى كورونا للوقاية من عدوى الفطر الأسود فى الفم

السبت، 22 مايو 2021 06:00 م
نصائح لمصابى كورونا للوقاية من عدوى الفطر الأسود فى الفم الوقاية من الفطريات السوداء في الفم
كتبت فاطمة خليل

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تسبب فيروس كورونا في ظهور العديد من المضاعفات الجديدة، ومن هذه المضاعفات مرض الفطر الأسود، و يُسمى أيضًا فطار الغشاء المخاطي، الفطريات السوداء، وهو مرض فطري يتم ملاحظته بشكل شائع في المرضى الذين تم إعطاؤهم المنشطات أو أدوية "السترويد" لفترة طويلة، والذين تم إدخالهم إلى المستشفى وكانوا على دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي، أو الأشخاص الذين يتعاطون أدوية لأمراض أخرى مثل مرض السكري، وباتباع بعض القواعد البسيطة لنظافة الأسنان، يمكن  أن تقلل من فرص الإصابة بمعظم الالتهابات الفيروسية والفطرية بما في ذلك الفطريات السوداء في الفم.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" يمكن لأدوية كورونا أن تترك الجسم ضعيفًا ومنخفضًا في المناعة، كما يمكنهم أيضًا تصعيد مستويات السكر في الدم، والذي يقال إنه السبب الرئيسي لتكاثر الفطريات.

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أعراض الفطريات السوداء في الفم

تشمل الأعراض الرئيسية للفطر الأسود تغير لون أنسجة الفم واللسان واللثة وانسداد الأنف والألم الشديد وتورم الوجه وثقل تحت العينين وعدم الراحة والحمى والصداع.

نصائح للوقاية من عدوى الفطريات السوداء في الفم
 

المحافظة على نظافة الفم

بعد التعافي من مرض كوفيد، فإن تناول الستيرويدات والأدوية الأخرى يمكّن البكتيريا أو الفطريات في الفم من النمو والتسبب في مشكلة في الجيوب الأنفية والرئتين وحتى الدماغ.

يمكن أن يساعد الاعتناء بفمك عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين / ثلاث مرات يوميًا وتنظيف الفم بشكل كبير.

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غسول الفم

يعد الحفاظ على نظافة الفم الجيدة بعد التعافي من كورونا أمرًا ضروريًا للمرضى لحماية أنفسهم من تأثير المرض، ويُنصح المرضى بتغيير فرشاة أسنانهم بمجرد اختبارها سلبيًا والاستمرار في غسل فمهم بانتظام باستخدام غسول الفم.

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تطهير فرشاة الأسنان ومنظف اللسان

يجب ألا يحتفظ المريض الذي تم شفاؤه من كورونا بالفرشاة في نفس الحامل حيث يفعل الآخرون يُنصح بتنظيف الفرشاة ومنظف اللسان بانتظام باستخدام غسول فم مطهر.


أعراض الفطريات السوداء في الفم

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الوقاية من الفطريات السوداء في الفم

كورونا والفطريات السوداء

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