العلاج بالمنشطات قد يضر مرضى كورونا أصحاب الإصابات الخفيفة.. دراسة توضح

كتبت إيناس البنا

حذر الباحثون من أن دواء الديكساميثازون والمنشطات الأخرى يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في مرضى كورونا، الذين تم قمع استجابتهم المناعية بالفعل.وفي ظل عدم وجود علاج أو لقاح لـ COVID-19 ، يحاول المهنيون الطبيون إعادة توظيف الأدوية الموجودة لعلاج المرض الجديد.

ففي الهند ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite" ، أدرجت وزارة الصحة الاتحادية عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات ، وعقار التهاب المفاصل توسيليزوماب ، والعقار المضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين في بروتوكولات العلاج لمرضى كوفيد -19 تحت `"العلاج التحقيقي''.

بالإضافة إلى ذلك ، يُسمح بالكورتيكوستيرويدات ، التي يشار إليها عادةً بالستيرويدات ، لعلاج مرضى الفيروس التاجي في المراحل المتوسطة إلى الشديدة من المرض.

لكن دراسة جديدة حذرت من أن الستيرويدات مثل الديكساميثازون يجب أن تكون مخصصة لمرضى كوفيد -19 الأكثر مرضًا والأشد فى الأعراض، وذكروا في الدراسة المنشورة في دورية Science Advances أن هذه الأدوية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في المرضى الذين تم قمع استجابتهم المناعية بالفعل.



لماذا توصف الستيرويدات لمرضى كورونا ؟

الستيرويدات هي أدوية مضادة للالتهابات تُستخدم عادةً لعلاج أمراض الروماتيزم ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة أو التهاب الأوعية الدموية (التهاب الأوعية الدموية).

و يستخدم الديكساميثازون لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) أو تفاقم التهاب الرئة، ويعد هذا من المضاعفات الشديدة لعدوى الجهاز التنفسي ، مثل الأنفلونزا و COVID-19 ، الناتجة عن الاستجابة المناعية المبالغ فيها للفيروسات، حيث يحدث هذا عندما يطلق الجسم الكثير من السيتوكينات في الدم بسرعة كبيرة - المعروفة باسم عاصفة السيتوكين.

و تلعب السيتوكينات دورًا مهمًا في الاستجابات المناعية الطبيعية ، ويمكن أن يؤدي الكثير منها إلى التهاب مفرط وتلف الأنسجة. في الواقع ، تم ربط عاصفة السيتوكين بوفيات مرضى كوفيد -19، لذلك ، يتم وصف المنشطات مثل الديكساميثازون لعلاج عواصف السيتوكين في مرضى COVID-19.

قام علماء من كلية الطب بجامعة واشنطن ومستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال في الولايات المتحدة بتقييم مستويات بروتين السيتوكينات في الجهاز المناعي ، والعلامات الصحية الأخرى في 168 بالغًا مصابًا بـ COVID-19، وتم نقل أكثر من 90 ٪ من هؤلاء المرضى إلى المستشفى ، وكان نصفهم تقريبًا في وحدة العناية المركزة (ICU)، كما قارنوا تقارير مرضى COVID-19 بتقارير مرضى الأنفلونزا والمتطوعين الأصحاء.

ووجدوا أن أقل من 5 ٪ من مرضى COVID-19 ، بما في ذلك بعض الأفراد الأكثر مرضًا ، لديهم استجابة مناعية شديدة الالتهاب ومهددة للحياة تُعرف باسم متلازمة عاصفة السيتوكين، وقالوا إنه بدلاً من الالتهاب المفرط الذي يهدد الحياة ، فإن معظم البالغين المصابين بـ كورونا المعتدل إلى الشديد لديهم استجابة مناعية مكبوتة ضد فيروس كورونا الجديد.

بناءً على النتائج، خلص العلماء إلى أن علاج الستيرويد قد يكون فعالًا فقط في أقلية من المرضى الذين يعانون من فرط الالتهاب، كما حذروا من أن الديكساميثازون والمنشطات الأخرى يمكن أن تأتي بنتائج عكسية في المرضى الذين تم قمع استجابتهم المناعية بالفعل.

وأضافوا أن المطلوب هو اختبار سريع وموثوق وغير مكلف لقياس السيتوكينات وتحديد المرضى الذين من المرجح أن يستفيدوا من علاج الديكساميثازون.

قامت منظمة الصحة العالمية (WHO) بتحديث إرشاداتها بشأن استخدام عقاقير الكورتيكوستيرويد في مرضى Covid-19 بناءً على نتائج تحليل بيانات الدراسة.

أظهر تحليل ٧ تجارب سريرية دولية أن الكورتيكوستيرويدات - بما في ذلك الهيدروكورتيزون والديكساميثازون والميثيل بريدنيزولون - كانت مفيدة في المرضى الأكثر مرضًا.