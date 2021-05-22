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نصائح ذهبية لشراء البطيخ من أكبر شادر فى المنوفية.. لايف وصور

السبت، 22 مايو 2021 05:08 م
نصائح ذهبية لشراء البطيخ من أكبر شادر فى المنوفية.. لايف وصور أكبر شادر بطيخ فى المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل شادر لبيع البطيخ بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، ويقول طارق زنقل صاحب شادر البطيخ بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، إننا نقوم بشراء البطيخ من مزارع بيع البطيخ من وادى النطرون والمزارع بمدينة السادات جملة .

وأضاف طارق زنقل، أن أسعار البطيخ تبدأ من 5 جنية للبطيخة وصولا إلى 40جنيه ويتم بيعها جملة إلى التجار لبيعها مرة أخرى إلى  التجار، حيث يتم بيع البطيخ من خلال الشادر بـ 100بطيخة حسب السعر بداية من 5 إلى 40 جنيه .
 
ويشير صاحب شادر البطيخ بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، إلى أننا نقوم أولا بمعاينة البطيخ داخل المزارع ويتم شرائه بالبطيخة ،وتتم النهاية بجحم البطيخة وكونها حمراء ومرملة من الداخل وهذا أفضل أنواع البطيخ .
 
ويؤكد صاحب شادر البطيخ، أقوم عقب ذلك بيع البطيخ داخل الشادر لتجار التجزئة لبيعه للمواطنين .
 
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أكبر شادر بطيخ فى المنوفية

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أكبر شادر بطيخ فى المنوفية

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أكبر شادر بطيخ فى المنوفية
 
 
 

 


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