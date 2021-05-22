نصائح ذهبية لشراء البطيخ من أكبر شادر فى المنوفية.. لايف وصور

وأضاف طارق زنقل، أن أسعار البطيخ تبدأ من 5 جنية للبطيخة وصولا إلى 40جنيه ويتم بيعها جملة إلى التجار لبيعها مرة أخرى إلى التجار، حيث يتم بيع البطيخ من خلال الشادر بـ 100بطيخة حسب السعر بداية من 5 إلى 40 جنيه .

ويشير صاحب شادر البطيخ بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، إلى أننا نقوم أولا بمعاينة البطيخ داخل المزارع ويتم شرائه بالبطيخة ،وتتم النهاية بجحم البطيخة وكونها حمراء ومرملة من الداخل وهذا أفضل أنواع البطيخ .

ويؤكد صاحب شادر البطيخ، أقوم عقب ذلك بيع البطيخ داخل الشادر لتجار التجزئة لبيعه للمواطنين .