نائب محافظ قنا يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة.. صور

قنا - صابر سعيد

أطلق حازم عمر نائب المحافظ قنا، اليوم السبت، من معبد دندرة، شعلة فعاليات نموذج محاكاة «أولمبياد الطفل المصري» فى نسخته الثالثة 2021، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة ، وسط الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وذلك بحضور الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح نائب محافظ قنا، أن أولمبياد الطفل المصري، هى محاكاة للدورة الأوليمبية العالمية، التى تهدف إلى تغيير ثقافة المجتمع نحو ممارسة الأنشطة الرياضية لنمو صحى ومتزن من الجانب البدنى والنفسي، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب المتميزين رياضيا وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن، وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات والمسابقات، مؤكدا على الدور الفعال الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة الرياضية للبنين والبنات لتعزيز روح المنافسة بينهم، مشيرا إلى أن بداية انطلاق الشعلة كانت من معبد دندرة مرورا بالطريق الزراعى ونقطة مرور دندرة ثم كوبرى نهر النيل وشارع الصالة المغطاة ثم طريق الرى وصولا لديوان عام المحافظة.

من جانبه ذكر الدكتور عمر موسى وكيل وزارة الشباب والرياضية بقنا أن المنافسات الرياضية سوف تقام بالمنشآت الرياضية مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولى فى جميع الألعاب ، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التسجيل فى الأوليمباد حتى 15 يونيه القادم، لافتاً إلى أن منافسات أوليمبياد الطفل المصرى "بنين وبنات من مواليد 2007 حتى 2009 " ستكون فى عدد من الألعاب الجماعية والفردية (خماسى قدم، سلة، طائرة، يد، ألعاب قوى، كاراتيه، تايكوندو، تنس طاولة، سباحة، رفع أثقال، مصارعة، جودو) وذلك على المستوى المحلى للمحافظة ، ثم تأهيل وتصعيد الفائزين إلى المنافسة على مستوى الجمهورية .



أحد الأطفال يمسك بالشعله



إطلاق شعله اولمبياد الطفل المصرى بشوارع قنا



أولمبياد الطفل المصرى بمعبد دندرة



بطولة اولمبياد الطفل المصرى بقنا



شعلة اولمبياد الطفل المصرى بقنا



نائب المحافظ مع المشاركين باولمبياد امام بنى ديوان عام محافظة قنا



نائب المحافظ يتسلم شعلة الأولمبياد



نائب المحافظ يمسك بشعله الاولمبياد أمام بنى ديون عام محافظة قنا