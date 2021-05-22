اليوم السابع
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مندوب فلسطين بمجلس الأمن يشكر الرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار

السبت، 22 مايو 2021 10:50 م
مندوب فلسطين بمجلس الأمن يشكر الرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار السفير رياض منصور
أ ش أ

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وجه مندوب فلسطين في مجلس الأمن الدولي السفير رياض منصور، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده التى بذلها من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وعلى الدعم الكبير المقدم لإعادة الإعمار وقدره 500 مليون دولار.

وقال منصور - في اتصال هاتفي مع فضائية (صدى البلد) مساء اليوم السبت، إن "الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السيسي، وقدم له الشكر على دعمه للقضية الفلسطينية"، منوها في الوقت نفسه إلى أن مصر لم تدخر جهدا في دعمها للشعب الفلسطيني.

وتابع: "طالبنا أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولية ما يحدث في غزة".

ومضى يقول "نحن بحاجة إلى جهد دولي شامل يعمل على حل عادل للقضية الفلسطينية، كما أنه لاسلام في المنطقة بدون وقف العدوان على الشعب الفلسطيني".

 


مجلس الأمن

فلسطين

وقف إطلاق النار

السيسي

غزة

اعمار غزة

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