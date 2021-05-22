مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حوادث متفرقة بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة مجهولة في مركز أبو حمص بالبحيرة. تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام موتوسيكل بسيارة مجهولة بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى بالقرب من دوران القناوية التابعة لمركز ابو حمص وأسفر الحادث عن مصرع" ا. م.ا "40سنة وإ.ا .م" 18سنة مقيمين لقرية المجاهدين ابوحمص وتم نقل الجثتين الى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بابو حمص تحت تصرف النيابة العامة.

ولقيت فتاة مصرعها إثر تناول أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز أبو حمص بالبحيرة. وتلقى محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص مصرع فتاه تبلغ من العمر 15عاما إثر تناولها اقراص سامة لحفظ الغلال فى ظروف غامضه بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كما أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة ، وتلقى محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين انفجار انفجار اطار سيارة ملاكى بطريق ادكو الدولى الساحلى.

و اسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم الى مستشفى إدكو العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.