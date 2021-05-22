محافظا بنى سويف وسوهاج يستقبلان متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة

المحافظات - هانى فتحى - محمود مقبول

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الدور الهام الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خاصة مع قيامها بتنفيذ برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة، والذى يدعم جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذى وتأهيل الشباب للمناصب القيادية، من منطلق الاهتمام الكبير للدولة المصرية، تحت رعاية وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة ضخ دماء جديدة وشابة نحو قيادة تنفيذية تمتلك القدرات الإدارية المطلوب لمواكبة تطور العصر، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه محمود ياسين، متدرب الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل للقيادة ،وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومحمد جبر معاون المحافظ، حيث أكد المحافظ دعمه الكامل له لإنهاء فترة تدريبه على أكمل وجه ،مؤكدا على أهمية تحقيق أكبر استفادة من البرنامج الذى يهدف لرفع كفاءة العنصر البشرى بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال التدريب والتأهيل المستمر، حيث يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مما ينعكس على نتائج التدريب بالإيجاب.

ووجه المحافظ نائبه الدكتور عاصم سلامة بمتابعة تنفيذ التدريب العملى بالديوان العام والمراكز والمدن، وذلك من خلال توفير كافة الإجراءات والتيسيرات اللازمة فى هذا الشأن مع المسئولية عن ملئ نموذج التقييم المعد عن طريق الأكاديمية، مؤكدا على أنه سيتابع "شخصيا " مع السادة المسئولين سير منظومة التدريب خلال مدة التدريب، وذلك حرصا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التدريب العملى المستهدف والذى يأتى فى إطار خطة الدولة لبناء صف ثانى من القيادات، وضمن أطر ومحاور رؤية مصر 2030 للتنمية.

كما استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بحضور السيد أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، اليوم، " سلام على شورى سلام " متدرب البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية العنصر البشرى كأحد مقومات النجاح فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التدريب والتأهيل المستمر بهدف بناء صف ثان من القيادات، وذلك من خلال البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أن المحافظة أعدت برنامجاً خاصاً للتدريب تحت إشراف السيد نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

ومن جانبه أشار نائب المحافظ إلى أن البرنامج التدريبى سيستمر على مدار شهرين، فى إطار التدريب العملى والميدانى الذى يهدف بشكل رئيسى لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التى تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسيتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة، سواء داخل الديوان العام أو داخل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات.



محافظ بنى سويف يستقبل متدرب الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة