اليوم السابع
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مجلس الأمن يشيد بجهود مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

السبت، 22 مايو 2021 10:20 م
مجلس الأمن يشيد بجهود مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة مجلس الأمن -
أ ش أ

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أشاد مجلس الأمن الدولى بالدور المهم الذى قامت به مصر من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى قطاع غزة.
 
ورحب أعضاء مجلس الأمن - فى بيان أصدروه مساء اليوم السبت، بالإعلان عن وقف إطلاق النار اعتبارا من 21 مايو، وطالبوا بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
 
وأعربوا عن حزنهم على الخسائر في أرواح المدنيين، مشددين على الحاجة العاجلة إلى تقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.
 
كما أكدوا الضرورة الملحة لاستعادة الهدوء بالكامل، وأهمية تحقيق سلام شامل على أساس رؤية منطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان (فلسطين واسرائيل)، جنبا إلى جنب في سلام وسلام وأمن، وحدود معترف بها.
 
وأيدوا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - للمجتمع الدولي - للعمل مع الأمم المتحدة على تطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام.
 

مجلس الأمن

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وقف إطلاق النار في غزة

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اليوم السابع بلس

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