ما هو مرض الفطر الأسود وعلاقته بفيروس كورونا

نهير عبد النبى

الفطر الأسود مصطلع تردد علينا مؤخرا وهو عبارة عن عدوى فطرية تؤثر بشكل أساسى على الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا، وحسب ما ذكره موقع helthline يقول الخبراء إن هذا النوع من العدوى الفطرية نادر، وقد يصيب الأشخاص الذين تضررت أجهزتهم المناعية بسبب فيروس كورونا.

وقال علماء الاوبئة إن الفطر الأسود أو فطر العشاء المخاطى هو عدوى فطرية نادرة وتسبب مرضًا خطيرًا وقاتلًا في بعض الأحيان، وأن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطريات المخاطية يعانون من ضعف في جهاز المناعة مما يجعلهم عرضة للإصابة بالفطريات والالتهابات الأخرى.

أعراض داء الغشاء المخاطي

يمكن أن يؤثر فطر الغشاء المخاطي على أجزاء مختلفة من الجسم، ويظهر مجموعات مختلفة من الأعراض وهى" الحمى وتورم الوجه من جانب واحد والصداع واحتقان الأنف أو الجيوب الأنفية"، إذا تأثرت رئتيك بالفطريات، فقد تعاني من السعال وألم الصدر وضيق التنفس.

عندما يهاجم داء الغشاء المخاطي الجهاز الهضمي، فقد تعاني من آلام في البطن وغثيان وقيء ونزيف في الجهاز الهضمي.

قال الدكتور إريك سيو بينيا، مدير الصحة العالمية في نورثويل هيلث في نيويورك: "إن الفطر هو قالب بيئي، بمجرد أن يصيبك بالعدوى، يكون مرضيًا للغاية وله معدل وفيات مرتفع، ونظرًا لندرة العدوى، فإن معدل الوفيات الدقيق غير واضح، لكن يقدر الباحثون أن 54 % من الأشخاص المصابين بداء الغشاء المخاطي يموتون بشكل عام ".

وأضاف أن الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا من الناحية النظرية قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بسبب رد الفعل المناعي أو الالتهاب الموضعي في الجيوب الأنفية.

يمكنك الإصابة بالفطر عن طريق استنشاق جراثيم العفن أو عندما تتلامس معها في أشياء مثل التربة أو المنتجات المتعفنة أو الخبز أو أكوام السماد، وعادة لا ينتشر من شخص لآخر ، ولكنه موجود في البيئة".

من هو المعرض للخطر وكيف يتم علاج داء الغشاء المخاطي؟



في الآونة الأخيرة خلص العلماء إلى أن مرضى كورونا الذين يعانون من مرض السكري الذين عولجوا بأدوية الستيرويد لديهم خطر متزايد بشكل كبير من التعرض للعدوى الفطرية مثل فطر الغشاء المخاطي.