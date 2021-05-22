اليوم السابع
Ads
السبت، 22 مايو 2021 09:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كيف تجاوزت القابضة للرى والصرف الأزمات على مدار السنوات الماضية؟

السبت، 22 مايو 2021 05:00 ص
كيف تجاوزت القابضة للرى والصرف الأزمات على مدار السنوات الماضية؟ وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الشركة القابضة للرى والصرف ، هى إحدى الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية، عانت على مدار سنوات من أزمات مالية، لكن خلال الفترة الماضية تجاوزت هذه المشاكل .. وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل المشروعات التي تعمل فيها وكيفية تجاوزها للعثرات
 
1- تعمل فى تأهيل الترع و أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة و تطوير بحيرة المنزلة و حماية الشواطئ و أعمال الصرف المغطى و النقل النهري) ، والتى تعد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها حالياً ، بما يخدم منظومة الرى على مستوى الجمهورية.
 
2- تم إعادة هيكلة الشركة القابضة والشركات التابعة لها ، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدارياً للإرتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية .
 
2-تم جدولة المديونيات المستحقة علي الشركة القابضة للعديد من الجهات ، الأمر الذى مكن الشركه من تحويل الخسائر السنوية للشركة الى أرباح سنوية ، مع الانتظام فى سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة ، وهو الأمر الذى تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية .
 
3 قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة فى عام 2015 كانت 70 مليون جنيه ، وتضاعفت لأكثر من 13 ضعف لتصل إلى 950 مليون جنيه حالياً ، وهو ما يعكس التطور الكبير فى أداء الشركة القابضة خلال السنوات الماضية.
 
4- تم بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات ، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات ، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات الكبرى .
 
5- تم تطبيق التحول الرقمى بالشركة فيما يخص المخازن والسيارات والمعدات لتسهيل عمل متخذي القرار .
 
6 - تم مواصلة العمل على الرغم من جائحة كورونا مع مراعاة الإجراءات الإحترازية.
 

القابضة للرى والصرف

الرى

مشروع تبطين الترع

حماية الشواطئ

اخبار

اخبار اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الرى يكشف تفاصيل التعامل مع الملء الثانى لسد النهضة.. الدكتور محمد عبد العاطى: عدم الوصول لاتفاق مرضى يسبب مشكلة للجميع.. هناك 3 سيناريوهات مختلفة للتعامل وبداية الملء مع وجود جفاف طبيعى الأسوأ.. فيديو

الخميس، 20 مايو 2021 01:51 م

وزير الرى: عدم الوصول لاتفاق مرضى لملء وتشغيل سد النهضة مشكلة للجميع

الأربعاء، 19 مايو 2021 11:15 م

وزير الرى الأسبق: لا يجب ملء سد النهضة إلا باتفاق الجميع والمسئولون المصريون لا ينامون

الأربعاء، 19 مايو 2021 10:11 م

وزير الرى يستعرض الأعمال الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر

الأربعاء، 19 مايو 2021 03:39 م

وزير الرى الأسبق: مصر قدمت مرونة كبيرة فى مفاوضات سد النهضة وإثيوبيا تتعنت

الأربعاء، 19 مايو 2021 01:45 ص

وزير الرى يستعرض نتائج متابعة زراعات الأرز باستخدام صور الأقمار الصناعية

الثلاثاء، 18 مايو 2021 01:47 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة