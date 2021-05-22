فوائد زيت كبد الحوت للبشرة.. يُعالج حروق الشمس والتجاعيد

كتبت مروة هريدى

يعتبر زيت كبد الحوت غنيا بالمغذيات المستمدة من محتواه العالى من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين أ ود، ويمكن الحصول عليه وتناوله في صورة أقراص أو شراب، ويستخلص زيت كبد الحوت من الأسماك الموجودة في المحيط الأطلسي، وقد تم استخدام هذا الزيت لعدة قرون لعلاج الأطفال الذين يعانون من الكساح وهي حالة ناجمة عن نقص فيتامين (د)، كما أن له العديد من الفوائد للبشرة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- فيما يلى.. الفوائد الصحية لزيت كبد الحوت للبشرة:

1- يحمي بشرتك من حروق الشمس

يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت كبد الحوت أن تحميك بالفعل من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، حيث تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية من مضادات الالتهابات القوية التي تحمي خلايا الجلد من الالتهابات التي تسببها أشعة الشمس، وتساعد في التحكم في كيفية استجابة الجسم للأشعة فوق البنفسجية وبالتالي تقليل الضرر.

2- يخفف العديد من الأمراض الجلدية

الفوائد الأخرى لزيت كبد الحوت للبشرة هي إمكانية ترطيب الجلد ومحاربة الإحمرار أو الحكة التي تسببها الأمراض الجلدية، مثل التهاب الجلد التأتبي أو الصدفية، وذلك لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكنها تحسين وظيفة الطبقة الخارجية من الجلد عن طريق الاحتفاظ بالرطوبة ومنع التهيج.

3- يقلل من حب الشباب

حب الشباب هو أكثر المشاكل شيوعًا التي تصيب الجلد، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بزيت كبد الحوت أيضًا في منع أو تقليل انتشار حب الشباب، حيث إن أوميجا 3 في زيت كبد الحوت يقلل من الالتهاب الذى قد يسبب حب الشباب.

4- محاربة التجاعيد

عندما تفقد الطبقة الخارجية من البشرة (المعروفة أيضًا باسم حاجز الجلد) قدرتها على الاحتفاظ بالماء، فقد يبدو الجلد مجعدًا أو خشنًا أو حتى متشقق، وتتأثر قدرة حاجز الجلد على الاحتفاظ بالمياه بتركيب الأحماض الدهنية التي تتأثر هي الأخرى بالتغييرات التي تطرأ على النظام الغذائي، ولتجنب ذلك يمكنك تناول زيت كبد الحوت.