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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: دور مصر ريادى فى القضية الفلسطينية

السبت، 22 مايو 2021 08:47 م
عضو تنسيقية شباب الأحزاب: دور مصر ريادى فى القضية الفلسطينية مساعدات مصرية لغزة
كتب محمد شرقاوى

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قال النائب محمد عزمى عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، إن دور مصر ريادى فى القضية الفلسطينية، ويحافظ على الأمن القومى العربى، مضيفا أن مصر لعبت دورا كبيرا فى وقف إطلاق النار، وتحقيق الهدنة فى غزة.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن سكان قطاع عزة يعانون فى الفترة الماضية من ظروف معيشية صعبة، لافتا إلى أن مصر أرسلت موادا غذائية وسلعا استراتيجية وطبية لقطاع غزة، مؤكدا أنه تم تسليم شاحنات المساعدات المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطينى.
 
وكان نشر صندوق تحيا مصر "إنفو جراف" يتضمن محتويات شاحنات قافلة الصندوق فى اتجاهها لقطاع غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".
 
ويأتى إطلاق القافلة انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتضم القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية .
 

تنسيقية شباب الاحزاب

القضية الفلسطينية

قطاع غزة

احمد موسى

فلسطين

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