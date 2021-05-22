سعر الريال السعودى اليوم السبت فى مصر

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 22-5-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية اليوم، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك مصر مستقرا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة فاستقرعند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعره 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.16 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس



4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.