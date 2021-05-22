اليوم السابع
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السبت، 22 مايو 2021 01:27 م
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أسعار الدولار اليوم السبت 22-5-2021

السبت، 22 مايو 2021 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم السبت 22-5-2021 الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 22-5-2021، بكافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، مسجلا استقرارا فى كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة فاستقرعند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
 
بينما سجل فى البنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعره 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشرأسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلام
 

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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الدولار

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