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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 22-5-2021 بالبنوك المصرية

السبت، 22 مايو 2021 01:57 م
سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 22-5-2021 بالبنوك المصرية الدينار الكويتى
كتبت ــ ريهام الباشا

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 22-5-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.89 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع.

وعلى نفس السياق، ثبت سعر اليورو اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى"cib" سجل 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.89  جنيه للشراء.

52.35  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

49.12  جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

49.12  جنيه للشراء.

52.25  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 

51.93  جنيه للشراء.

52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

49.11  جنيه للشراء.

52.36  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

48.87  جنيه للشراء.

52.29  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

48.48  جنيه للشراء.

52.32  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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