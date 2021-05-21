اليوم السابع
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سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة فى مصر

الجمعة، 21 مايو 2021 12:24 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة فى مصر دينار كويتى
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 21-5-2021، فى البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية للبنوك.
 
وفى سياق متصل سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم، استقراراً وبلغ سعر الدولار 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف "الجنيه الإسترلينى" أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.89  جنيه للشراء.
 
52.35  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.12  جنيه للشراء.
 
52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.12  جنيه للشراء.
 
52.25  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.93  جنيه للشراء.
 
52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.11  جنيه للشراء.
 
52.36  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.87  جنيه للشراء.
 
52.29  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48  جنيه للشراء.
 
52.32  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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