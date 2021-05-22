كتبت ــ ريهام الباشا

ثبت سعر اليورو اليوم السبت 22-5-2021، مقابل الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 18.99 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى" "cibسجل 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك مصر مستقرا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



19.06 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.99 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



18.99 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



19.09 جنيه للشراء.

19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



19.02 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



19.03 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.98 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.