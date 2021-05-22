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سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 22-5-2021

السبت، 22 مايو 2021 02:25 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 22-5-2021 الدرهم الإماراتى
كتبت ـ ريهام الباشا

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سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 22-5-2021، ثباتا أمام الجنيه فى البنوك العاملة في مصر، وذلك نظرا للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، و فى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

 

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 

4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.


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