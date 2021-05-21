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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة

الجمعة، 21 مايو 2021 01:37 م
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة درهم إماراتى -أرشيفية
كتبت : سماح حمدى

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سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 21-5-2021، ليبقى مستقرا أمام الجنيه فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية اليوم نظرا لإجازتهم الرسمية المقررة يومى الجمعة والسبت، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل، استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، فى البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

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