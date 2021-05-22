اليوم السابع
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حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار.. إقبال كبير بعد قرار فتح الحدائق.. لايف وصور

السبت، 22 مايو 2021 05:19 م
حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار.. إقبال كبير بعد قرار فتح الحدائق.. لايف وصور حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم" اليوم السابع"، بثا مباشرا من حديقة الحيوان بالإسكندرية، حيث استقبلت الزوار فى أولى أيام فتح الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشهدت حديقة الحيوان اقبال متوسط فى اليوم الأول من فتح الحديقة من المواطنين بالإسكندرية والمحافظات المجاورة .
 
في إطار حرص اللواء محمد الشريف محافظ، قامت الادارة المركزية للسياحة والمصايف بإعادة رسم خريطة الشواطئ بالمدينة وخلصت شاطئ بمنطقة المندرة واجهته  230 متر، ويعتبر من أكبر الشواطئ مساحة وأجودها رمالا بمنطقة كورنيش المدينة الممتد من أسوار قصر المنتزة حتي منطقة بحري.
ويتضمن هذا الشاطئ 3بوابات ومساحات رملية كبيرة ومظلة ضخمة بطول 25 متر وعرض 15 متر، كما يتوافر بالشاطئ المعدات اللازمة من شماسي وكراسي وترابيزات .
 
كما يتوافر أيضا بالشاطئ نقطة طبية ومكتب إدارة و2 دورة مياه وغرف خلع الملابس.علاوة علي 2 كافتريا تبيع بأسعار في متناول الجميع
ويشرف علي الشاطئ مجموعة من المراقبين التابعين للادارة المركزية للسياحة والمصايف وعدد كبير من عمال  الشماسي والمنقذين والمسعفين.
 
ووجه اللواء الشريف الادارة المركزية للسياحة والمصايف بتكرار هذه التجربة حال نجاحها شريطة تعاون المواطنين والتزامهم بتعليمات الشاطئ وخاصة الصادرة بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية. .
 
 
 
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حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (1)
حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (1)

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (4)
حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (4)

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (5)
حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (5)

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (6)
حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (6)

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (7)
حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (7)

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (8)
حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (8)

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (9)
حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (9)

حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (10)
حديقة حيوان الإسكندرية تستقبل الزوار (10)
 

 


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