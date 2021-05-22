حبس المتهمين بالاعتداء على ربة منزل وسرقتها في الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 4 متهمين بالاعتداء جنسيًا على ربة منزل وسرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه أنه حال تواجدها بمساكن ساقية مكي، لزيارة إحدى السيدات "تقوم الـمُبلغة بمساعدتها مادياً، استوقفها شخصان وادعيا أنها سيئة السمعة، واتصلا بآخرين وعقب حضورهما اصطحبوها عنوة لإحدى الشقق السكنية بذات المنطقة، وقيام اثنين منهم بالاعتداء عليها، واستولى أحدهم على (مشغولاتها الذهبية - هاتفها المحمول - بطاقة الرقم القومى) وقام بتصويرها فى أوضاع منافية للآداب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشد أحدهم عن (المسروقات - الهاتف المستخدم " يحتوى على مقطع فيديو للمبلغة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.