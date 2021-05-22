تطوير شبكات الكهرباء بتكلفة مليونين و636 ألف جنيه لتدعيم قرى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تواصل بجميع مؤسساتها تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتى شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة من بينها إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض، بتكلفة استثمارية 2 مليون و636 ألف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورعاية وإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، و محمد عسل، مدير شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، مؤكدا على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية و رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية كما شدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادى تكرارها فى المستقبل.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بقيام شركات توزيع الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة، مؤكداً أن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التى سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية، وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة، وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسب، ورفع سعة المحولات، واستبدال الأعمدة المتهالكة، واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة.





وأوضحت المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، بمحافظة كفرالشيخ، قامت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء بوضع الخطط اللازمة لأعمال التطوير للقرى الأكثر احتياجا والتى تضمنت، ً احلال وتجديد 8 محولات وشملت " الجداوى ، الغابات ، الشيماء بإدريجة ، فتحى الشامى ، السعيد موسى ، المعهد الدينى ، جرين ، اسكندر الكبرى ،" بـ 187 عمود و 12كم موصلات معزولة بقرى شرق كفر الشيخ بتكلفة 824 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد 2 محول بمحلة موسى " رزقة اماى 2 ، عويرة 1 ، الشيخ بروينه " بـ 136 عامود بقرى غرب كفرالشيخ بتكلفة 408 الف جنيه، كذا احلال وتجديد محولات " السيد خليل بابومصطفى " بـ60 عمود بمركز ومدينة الرياض بتكلفة 180 ألف جنيه، وكذا احلال وتجديد 6 محولات " كفرالعرب1، اميوسف، الشيخه عيشة، الخضاروة، الحبطة، الحايس" بـ 162 عمودا 16كم موصلات معزولة بقرى جنوب دسوق بتكلفة 758 الف جنيه، وكذلك احلال وتجديد 2 محول " الشيخ الريان، منية الأشراف 2" بـ40 عمود و 2 كم موصلات معزولة بفوه بتكلفة 154 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 محولات " الحماد الجديد ، الحماد التدعيم، الدعاء الشرقى، الدعاء الغربى " بـ 104 عمود بمركز ومدينة بلطيم بتكلفة 312 ألف جنيه، وذلك لضمان استقرار التيار الكهربائى وتحسين الخدمة للمشتركين.



