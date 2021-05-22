الكشف على 1150 مريضا خلال قافلة طبية مجانية ببشبيش المحلة ضمن "حياة كريمة"

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية الصحة بالغربية، اليوم وأمس، قافلة طبية علاجية بقرية بشبيش مركز المحلة الكبرى، ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، لمكافحة فيروس كورونا وفى إطار اهتمام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم واستمرار مسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمه صحية للمرضى بالمناطق البعيدة .

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية فى نطاق محافظة الغربية وحرصا على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى أن قد تم الدفع بفرقة متحركة لإعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لمواطنى قرية بشبيش الذين تم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة وذلك تسهيلا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل بالغربية ، إن قافلة علاجية مجانية تم إطلاقها لقرية بشبيش مركز المحلة الكبرى خلال يومى 21,22 مايو 2021 حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1160 مريض خلال اليومين ، وضمت القافلة عيادات متخصصة وهى 2 باطنة ، 2 أطفال، عظام ، جلدية ، أسنان ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة .مع توفير جميع الأدوية الأزمة لعلاج الحالات، كما تم تحويل بعض الحالات التى تحتاج إلى المستشفيات لإجراء التحاليل والفحوصات الأزمة والجراحات المختلفة لهم، بعد عمل قرارات نفقة الدولة.