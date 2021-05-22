القبض على عامل لاتهامه بالتحرش بطفلة في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات في واقعة اتهام عامل بالتحرش بطفلة داخل عقار في منطقة الطالبية، حيث استدرجها للتحرش بها، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من والد طفلة، اتهم فيه عامل بالتحرش بابنته، وذكر أن المتهم استدرج الطفلة خلال صعودها لشقتها بالعقار للتحرش بها.

وقدم والد الطفلة فيديو من كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم خلال تسلله للعقار لاستدراج الطفلة والتحرش بها، وحرر محضر بالواقعة وتم ضبط المتهم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.