القبض على شخص بحوزته كميات من المواد المخدرة بمدينة نصر

كتب ـ عبد الرحمن سيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخص أثناء تواجده داخل شقة وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه في مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الآيس – كمية من مخدر البودر – كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.