الداخلية تضبط 8347 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 8347 قضية تموينية متنوعة، وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيقات.

حيث تم ضبط 164 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 6204 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (837540 جنيه، وضبط 7 قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 6996 لتر لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 8176 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (540٫116) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 239 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت (177٫342) طن، وضبط 60 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (10٫555) طن.

كما تمكنت القوات من ضبط (45605) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (20٫318٫546) جنيه.

وضبط 822 قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها التالي: 96 قضية ضرائب عامة ، 38 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، 39 قضية في مجال الجمارك ، 12 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، 148قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي ، تنفيذ 341 حكم قضائي ، 138 قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وضبط 2 قضية فى مجال مكافحة جرائم (الإتجار في النقد الأجنبي- توظيف الأموال) ، (8) قضايا فى مجالات (اختلاس المال العام والاستيلاء عليه والإضرار به – احتيال مصرفي غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (760573292 جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.