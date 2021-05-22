الداخلية تداهم بؤرة للاتجار بالهيروين فى مدينة نصر وتضبط 4 تجار

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، وبمشاركة مديرية أمن القاهرة، نشاط إحدى البؤر الإجرامية للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، يقوم على إدارتها تشكيلاً عصابياً من ذوى السوابق الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر البؤرة الإجرامية وهم 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"-وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، كما أسفرت المداهمة عن ضبط عدد من متعاطى المواد المخدرة المترددين على تلك البؤرة وهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - وجميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش الصناعى "بودر" – كمية من مخدر الإستروكس – سلاح أبيض – مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة) ، وبمواجهة عناصر البؤرة أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وبمواجهة المتعاطين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى والمبالغ المالية بقصد شراء المواد المخدرة .