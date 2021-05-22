اعرف موعد زيادة الحد الأدنى لإضافة المواليد الجديدة على البطاقات التموينية

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من بداية يوليو تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه.

كما تواصل الوزارة تفعيل خدمات جديدة على موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة منها إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض، وذلك بعد نجاح الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية هي استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

ويتم استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية ذات الدخل أو المعاش المنخفض، كذلك إضافة المواليد الجديدة حاليا إلكترونيا للفئات الأولى بالرعاية، وهما من لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا، ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى فى إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه.