اتهام عامل بالتسبب فى مصرع ابنته الرضيعة بالحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة اتهام عامل بالتسبب فى وفاة ابنته الرضيعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الحوامدية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وفاة طفلة رضيعة بالحوامدية، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة، وذكر أفراد من أسرة الطفلة أن والدها تسبب فى مصرعها، بعد اعتدائه عليها بالضرب، مستغلا غياب والدتها عن المنزل.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.