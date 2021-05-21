وكيل صحة الغربية يوجه بزيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات المخصصة لحالات كورونا

الغربية عادل ضرة

واصلت مديرية الصحة بالغربية تحركاتها لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف التحركات والجهود الكبيرة في المرور علي المستشفيات المخصصة للعزل تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة تكثيف الجهود والمتابعة الدورية علي مستشفيات العزل .

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الإدارات المعنية المختلفة من المديرية والإدارات الصحية والمستشفيات، لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابى كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة.

وطالب وكيل الوزارة بزيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة تحسباً لزيادتها، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحى، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبى والمخزون الاستراتيجى منه بشكل يومى بكل مستشفى.

وقامت اللجنة المشكلة من الطب العلاجى والطوارئ والرقابة الداخلية بالمديرية، بتفقد المستشفيات المخصصة للعزل للوقوف على الحالة العامة للمستشفى، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن وضرورة التعامل بحزم، مع أى متقاعس ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلي، وسلامة الأكسجين.

وقام الدكتور محمد وجدي مدير الرقابة الداخلية بالمرور على مستشفى قطور المركزي ومرور الدكتور أسامة فتحي مدير إدارة الطوارئ والدكتور أيمن عباس علي مستشفى المنشاوي العام وتفقد الأقسام الداخلية والعناية المركزة وأقسام العزل وفحص تذاكر المرضي بالقسم الداخلي، والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لحالات كورونا والاستهلاك الرشيد للأكسجين، والتأكد من مدى توافر المستلزمات ومراجعة تواريخ الصلاحية، ورصيد الأكسجين الطبي بالمستشفيات من اسطوانات وتانك الأكسجين، ومراجعة كافه سياسات الجودة، وتم التشديد علي اتباع كافه تعليمات مكافحة العدوى والتدريب الدائم عليها والاطمئنان علي سلامة وصحة المرضي .











































