اليوم السابع
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نقابة العاملين بالبترول: فتح باب التسجيل ببرنامج بناء القدرات بالقطاع قريبا

الجمعة، 21 مايو 2021 01:00 ص
نقابة العاملين بالبترول: فتح باب التسجيل ببرنامج بناء القدرات بالقطاع قريبا محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، عن اتجاه وزارة البترول عن فتح باب التسجيل للدورة الثانية من برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول بقطاع البترول 2021 تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون حصريا من خلال بوابة تواصل قطاع البترول.
 
وأوضحت النقابة، الشروط التى حددتها الوزارة للإلتحاق بالدورة، والتى تتضمن: أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بقطاع البترول، أن يكون سن المتقدم من 28 عاما إلى 35 عاما فى موعد التقديم المعلن، أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل عالى فى تخصصات " الهندسة والعلوم"، وأن يكون المتقدم من العاملين بأحدى المجالات: السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، العمليات، الانتاج، التفتيش الهندسى، التخطيط والمشروعات، الصيانة، تكامل الأصول، وإجادة اللغة الانجليزية.
 
وأشارت إلى ضرورة أن لا يكون المتقدم من خريجى الدفعة الأولي من برنامج تأهيل القيادات الشابه والمتوسطه أو برنامج بناء القدرات لفرق السلامة والصحة المهنية.
 
وكان قد أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إطلاق قطاع البترول برنامجاً لبناء القدرات في مجال تحسين كفاءة الطاقة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن بناء قدرات العاملين بقطاع البترول يأتي في إطار برنامج الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الإدارة المتوسطة لاستدامة تحسين اداء القطاع والاقتصاد القومي، وأن إطلاق البرنامج يأتى وفقاً لرؤية التنمية المستدامة مصر 2030واستراتيجية مصر لتحسين كفاءة الطاقة 2035.

وزارة البترول

نقابة العاملين بالبترول

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