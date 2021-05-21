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مفتى الجمهورية: فكر الإخوان متغلغل فى كل التنظيمات الإرهابية

الجمعة، 21 مايو 2021 11:14 م
مفتى الجمهورية: فكر الإخوان متغلغل فى كل التنظيمات الإرهابية شوقى علام
كتب -أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن فكر الإخوان المسلمين متغلغل فى كل التنظيمات الإرهابية، وهى الأم لتلك التنظيمات، ودراسات مرصد الفتاوى التكفيرية أكدت العلاقة بين الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية، موضحا أن مرجعية أبو محمد العدنانى الداعشى هو سيد قطب، وأن يوسف القرضاوى قال فى شهادته إن سيد قطب قاد فكرة التكفير فى حد ذاتها، ويقول إن أبو بكر البغدادى قائد تنظيم داعش كان من الإخوان.

وتابع علام، خلال لقائه فى برنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامى حمدى رزق، أن قضية العمران مرتبطة بالعلم لأنه لا توجد حضارة من الحضارات إلا بالعلم، ومصر حاليا تشهد طفرة فى التقدم العلمى، وهذا هو الطريق الصحيح للتقدم.

وواصل مفتى الديار المصرية، أن العقل المسلم لابد عليه أن يقف طويلا أمام كل كلمة تقال، مشيرا إلى أن الجماعات المتظرفة تتخذ الدين مطية لتحقيق مصالح خاصة، مضيفا أن الخوارج قد لقبوا فى فترة من الفترات "القراء"، وهذا الأمر ليس نقصا ممن يقرأ القرآن ولكنه لابد من الحفظ والقراءة على وفق مراد الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، متابعا أن استدلالات واستنتاجات الجماعات المتطرفة لكلام سيدنا محمد باطلة وبعيدة عن المنطق العلمى الرشيد الموروثة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.


شوقى علام

الجماعات الارهابية

برنامج نظرة

جماعة الاخوان الارهابية

الفكر التكفيرى

الاخوان

مفتى الجمهورية

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