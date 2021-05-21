اليوم السابع
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ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بأحد مصانع برج العرب غرب الإسكندرية

الجمعة، 21 مايو 2021 06:20 م
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بأحد مصانع برج العرب غرب الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مصانع الصناعات الغذائية.

 

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، قد قامت بشن حملات على مصانع التصنيع الغذائى، والتى أسفرت عن ضبط مصنع للصناعات الغذائية بمنطقة برج العرب بحيازته مواد خام تستخدم فى التصنيع الغذائي بدون مستندات أو فواتير تدل على مشروعية  الحيازة، وتم تحريز 35 كرتونة جيلي إسباني زنة الكرتونة 12 كجم، و8 كراتين جيلي إسباني دامل (توت وريبوس) زنة الكرتونه 12 كجم، و2 كرتونة جيلي إسباني دامل شريط 1700 في 9 علب ،و4 كراتين جيلي بينزا إسبانى دامل زنة الكرتونة 6 كجم.

 

وكذلك قامت إدارة التجارة الداخلية بفحص الشكوي الواردة إليها من وزاره التموين والتحارة الداخليه بخصوص شكوي ممثل إحدى شركات للصناعات الغذائية الكائنة بأكتوبر بالقاهرة، وذلك ضد أحد شركات للصناعات الغذائية الكائنة ببرج العرب من استخدامها للعلامة التجارية الخاصه بالشركة الشاكية، وتحرر عن ذلك محضر إدارى برج العرب لعدم ثبوت المخالفة، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.


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