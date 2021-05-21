اليوم السابع
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روسيا: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار بغزة طويل الأمد وندعو لإطلاق حوار عاجل

الجمعة، 21 مايو 2021 04:00 ص
روسيا: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار بغزة طويل الأمد وندعو لإطلاق حوار عاجل فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
أ ش أ

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أعربت روسيا عن أملها فى أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة "طويل الأمد"، داعيا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى إطلاق حوار عاجل .

 

وأعلن نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، أن موسكو تأمل بأن تكون الهدنة فى غزة طويلة الأمد، داعيا طرفى النزاع لإطلاق الحوار بسرعة.

 

وقال بوليانسكى خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التصعيد فى قطاع غزة، إن "روسيا مثل دول أخرى، كانت ولا تزال تبذل جهودا لوقف التصعيد".

 

وتابع: "قبل عدة ساعات وردت أنباء حول الاتفاق على وقف إطلاق النار، ونتمنى أن يكون وقف إطلاق النار طويل الأمد".

 

وأضاف: "ننطلق من ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإطلاق الحوار المباشر الفلسطينى – الإسرائيلي. وخلال المفاوضات المباشرة يجب أن يقوم الطرفان بوضع حلول للقضايا الأساسية، منها قضية الوضع النهائي، ووضع القدس الشرقية".

 

ودعا بوليانسكى لتنشيط عمل اللجنة الرباعية الخاصة بالتسوية الشرق أوسطية، وقال: "نقترح عقد اجتماع وزارى عاجل لخفض التصعيد وتهيئة أجواء الثقة. وبهدف مراعاة آراء جميع الأطراف المعنية نقترح عقد اجتماع وزارى موسع للجنة الرباعية بمشاركة الدول الإقليمية".

 

وشدد على عدم وجود بديل للتسوية السياسية للخلافات، مضيفا أن "الطرفين يجب أن يتحليا بالمسؤولية ويباشرا الحوار. ولم يعد لدينا حق الخطأ".

 

وأشار إلى أن الخطوة الأولى هى "وقف العنف والتخلى عن الخطاب الاستفزازى وكل الخطوات الأحادية الجانب التى تعتبر مرفوضة تماما فى الوضع الحالي".

 

وأكد أن روسيا تدعو طرفى النزاع الفلسطينى – الإسرائيلى للالتزام بالقانون الإنسانى الدولى وتفادى سقوط ضحايا بين المدنيين.

 

 


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