رئيس مياه البحيرة: تحسين خدمات البنية الأساسية بـ207 قرى بمبادرة حياة كريمة

كتب: أحمد حسن

تابع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، أعمال تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه غرب النوبارية بطاقه إنتاجية 51 ألف متر مكعب/يوم، لتخدم بعض مناطق (أبو المطامير ووادى النطرون)، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قرى الريف المصرى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال "نشأت"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الدولة المصرية تولى أهمية خاصة لتطوير الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تشمل التنسيق بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، بهدف تغير واقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع فى كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحى المعيشية والاجتماعية والصحية.

وأوضح أنه جارى العمل بعدد 6 مراكز فى المرحلة الثانية ( دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسى - أبو المطامير - أبو حمص - وادى النطرون ) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بإجمالى مستهدف (207) قرية وذلك بهدف رفع وتحسين خدمات البنية التحتية والأساسية لتلك القرى فضلاً عن التأكيد على مواكبة الجهود التنموية التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وبما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية.