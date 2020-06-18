اليوم السابع
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رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد محطة مياه كوم القناطر

الخميس، 18 يونيو 2020 09:43 ص
رئيس شركة مياه البحيرة يتفقد محطة مياه كوم القناطر شركة مياه البحيره
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، مشروع الإحلال والتجديد وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة كوم القناطر بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.
 
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وأكد نشأت أن الدولة حريصة على وصول مياه الشرب لكل مواطن وكذلك تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه كوم القناطر التى تخدم أكثر من 115 ألف نسمة فى مناطق وقرى (كوم القناطر - أطراف نديبه - بطورس - جواد حسنى - بلقطر - قافلة - الكوم الأخضر)، وذلك لتحسين ضغوط المياه بهذه القرى.
 
وأوضح المهندس حمدى الخولى مدير عام المشروعات ورئيس وحدة الاتحاد الأوروبى أن تكلفة المشروع 125 مليون جنيه ضمن مشروعات الاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية بنطاق محافظة البحيرة، حيث تم تنفيذ منظومة معالجة مياه الروبة والغسيل وإعادة استخدام تلك المياه ومعالجتها، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة أصبحت 43 ألف متر مكعب فى اليوم بعد أن كانت 26 ألفا.
 
وأكد المهندس محمد نشأت أن الشركة حريصة على انتهاء المشروعات فى مواعيدها المحددة، وذلك حرصا من الشركة على توصيل خدمة مياه الشرب دون انقطاع لأهالى محافظة البحيرة.

شركه مياه البحيره

محافظه البحيره

مشروعات المياه

محطات المياه

فيروس كورونا

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