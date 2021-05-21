"بـ3 جنيه وع السكين".. جولة داخل شادر البطيخ بالشرقية.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر عن أسعار البطيخ داخل شوادر بيع البطيخ بمحافظة الشرقية.

وقال عبد العزيز الجندى صاحب شادر بطيخ بأبو كبير شرقية إن أسعار البطيخ بدأت فى التراجع حيث هبط سعر البطيخة لتبدأ بسعر 3 جنيهات ولا تزيد عن 25 جنيها حسب حجم كل بطيخة.

وأضاف أنه فى بداية موسم البطيخ كان سعر أقل بطيخة 40 جنيها وظل السعر يتراجع إلى أن وصل إلى 3 جنيهات مؤكدا أن هذه الفترة ستشهد تراجعا فى أسعار البطيخ ثم تبدأ بعد 20 يوم فى الارتفاع مرة أخرى إلى أن ينتهى الموسم.

وأوضح أن البطيخة التى يظهر شكلها لامع شفاف غير داكن تكون حمراء وطعمها معسل.