اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 مايو 2021 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"بـ3 جنيه وع السكين".. جولة داخل شادر البطيخ بالشرقية.. فيديو

الجمعة، 21 مايو 2021 07:39 م
"بـ3 جنيه وع السكين".. جولة داخل شادر البطيخ بالشرقية.. فيديو البطيخ
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر عن أسعار البطيخ داخل شوادر بيع البطيخ بمحافظة الشرقية.

وقال عبد العزيز الجندى صاحب شادر بطيخ بأبو كبير شرقية إن أسعار البطيخ بدأت فى التراجع حيث هبط سعر البطيخة لتبدأ بسعر 3 جنيهات ولا تزيد عن 25 جنيها حسب حجم كل بطيخة.

وأضاف أنه فى بداية موسم البطيخ كان سعر أقل بطيخة 40 جنيها وظل السعر يتراجع إلى أن وصل إلى 3 جنيهات مؤكدا أن هذه الفترة ستشهد تراجعا فى أسعار البطيخ ثم تبدأ بعد 20 يوم فى الارتفاع مرة أخرى إلى أن ينتهى الموسم.

وأوضح أن البطيخة التى يظهر شكلها لامع شفاف غير داكن تكون حمراء وطعمها معسل.

 

 


البطيخ

اسعار البطيخ

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البطيخة بـ3 جنيهات والأغلى بـ20 بس.. تراجع أسعار البطيخ الإسماعلاوى.. فيديو

الجمعة، 21 مايو 2021 06:00 م

إزاى تزرعه وتشتريه.. شاهد رحلة الـ120 يوما فى نضوج البطيخ وطرق حصاده (فيديو)

الأربعاء، 19 مايو 2021 12:27 م

نقيب الفلاحين: نتائج فحص وزارة الزراعة لعينات محصول البطيخ أنصفت المزارعين

الأربعاء، 19 مايو 2021 12:02 م

التليفزيون هذا المساء.. مستشار الرئيس للصحة: الانتهاء من تطعيم مليونى مواطن بلقاح كورونا قريبا.. الزراعة: مصر تصدر البطيخ لأكثر من 16 دولة.. ورامى رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الأربعاء، 19 مايو 2021 04:35 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة